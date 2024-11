O elenco do São Paulo desfrutou de uma folga nesta sexta-feira e tem sua reapresentação programada para a manhã de sábado, às 10h, no CT da Barra Funda. A partir daí, a equipe realizará três treinos preparatórios até o jogo contra o Bahia, que ocorrerá na próxima terça-feira, às 21h30, no Estádio Fonte Nova, em Salvador (Bahia).