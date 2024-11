Corinthians aproveita erros do Palmeiras, vence dérbi e se afasta da zona de rebaixamento

Depois de três anos, o Corinthians voltou a vencer um clássico com o Palmeiras. Empurrado por mais de 46 mil torcedores na Neo Química Arena, o time do Parque São Jorge aproveitou as poucas chances que teve para vencer por 2 a 0 o dérbi desta segunda-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão, emplacando a terceira vitória consecutiva na competição nacional. Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram os gols, em lances marcados por falhas dos palmeirenses de Caio Paulista e Weverton.