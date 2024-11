O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou definitivamente o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. O local chegou a receber um tombamento emergencial provisório em 2021 diante do plano da gestão estadual da época de transformar o ginásio em shopping center.