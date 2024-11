Ninguém imaginava há quatro meses, quando Max Verstappen vencia o GP da Espanha de Fórmula 1 - o sétimo triunfo em 10 corridas no ano -, que ele e a Red Bull chegariam ao Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo com os títulos de Pilotos e Construtores sob ameaça. Porém, a realidade é essa para a equipe austríaca, campeã entre as escuderias em seis dos últimos 14 anos.