O jovem Hansel Enmanuel, que tem apenas um braço, vem chamando atenção pelo seu desempenho no basquete universitário norte-americano. O atleta transformou aquilo que poderia ser uma desvantagem em um novo estilo de conduzir a bola. Com o apoio do ombro esquerdo, o jogador americano arremessa com o braço direito e sabe enterrar como poucos no esporte.