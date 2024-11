Um dos treinadores mais prestigiados do planeta, o espanhol Pep Guardiola está em pauta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo reportagem do site The Athletic, a entidade se esforça para convencer o espanhol do Manchester City a comandar o Brasil. O técnico de 53 anos já declarou ser fã da seleção e vive impasse pela renovação de contrato com o clube inglês.