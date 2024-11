O atacante flamenguista Bruno Henrique foi julgado nesta quinta-feira pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians. O atleta pegou duas partidas de gancho. A decisão é de primeira instância e cabe recurso no Pleno.