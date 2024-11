Brasil mostra desequilíbrio, empata com o Uruguai e encerra 2024 com motivos para preocupação

A seleção brasileira fez mais um jogo de oscilações, nesta terça-feira, e saiu da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, com apenas um ponto depois de empatar por 1 a 1 com o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Dorival Júnior fez um bom início de primeiro, desperdiçou chances e teve a rede balançada por Valverde, astro do Real Madrid, no começo da segunda etapa, antes de igualar o placar com um belo gol de Gérson.