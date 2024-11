Aprimoramento nas saídas de bola, marcação ajustada e constante movimentação em busca de espaços. Foi nesse ambiente que o time do Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira visando o confronto com o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro após o fim da Data Fifa. O técnico Abel Ferreira trabalhou a intensidade das atividades a fim de surpreender o rival.