Yuri Alberto é punido pelo STJD e pode desfalcar o Corinthians no clássico contra o Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta sexta-feira os envolvidos no incidente ao final do clássico entre Corinthians e Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e realizado no dia 1º de setembro. A partida foi vencida pelo time paulista pelo placar de 2 a 1 e no encerramento do duelo os atletas se envolveram em uma confusão. O atacante Yuri Alberto e o zagueiro Cacá foram punidos com dois jogos de suspensão. Já o meia flamenguista Carlos Alcaraz pegou uma pena mais pesada: quatro partidas de ausência.