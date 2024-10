Vini Jr marca tres vezes e Real Madrid busca virada sobre o Borussia na Liga dos Campeões

Em um jogo eletrizante, onde cada equipe comandou um tempo da partida, o Real Madrid arrancou uma virada épica ao derrotar o Borussia Dortmund por 5 a 2, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O confronto reservou um enredo repleto de alternativas. Em um intervalo de três minutos, o time alemão abriu 2 a 0. Na volta para a etapa complementar, porém, foi a vez dos espanhóis demonstrarem sua força. Com dois gols quase em sequência, o time de Carlo Ancelotti chegou ao empate. No final, Lucas Vázquez e Vini Jr sacramentaram o triunfo.