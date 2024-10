Logo após perder a Bola de Ouro para Rodri, Vinícius Júnior foi às redes sociais se manifestar. "Eu farei dez vezes (mais) se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu, em sua conta no X (antigo Twitter). No dia da cerimônia promovida pela revista France Football, o atacante e o Real Madrid boicotaram a premiação, mesmo o clube ciente de que ganharia alguns prêmios.