Depois de mais de um mês longe, o Vasco voltou a São Januário, no Rio, para duelar com o Juventude. Com gols no início, os times empataram por 1 a 1, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado irritou a torcida, que vaiou o time após o apito final e chegou a entoar: "Não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão".