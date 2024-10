Na briga pelas primeiras posições no Campeonato Italiano (ocupa o terceiro lugar), o técnico brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, quer ver esta mesma disposição da Juventus nas partidas da Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira, ele comentou da importância de o time continuar evoluindo nos jogos do torneio europeu. E uma ótima chance de ver isso em prática é no duelo diante do Stuttgart.