Depois de o Botafogo desperdiçar a oportunidade de abrir frente no Brasileiro nesta sexta-feira ao empatar com o Criciúma, em 1 a 1, no Maracanã, o dono da SAF do clube, John Textor, se irritou com um jornalista, que questionou se ele tinha medo que o jogo lembrasse o ano passado.