Abel Ferreira está livre para dirigir o Palmeiras na beirada do campo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) homologou nesta quinta-feira a transação disciplinar da suspensão de dois jogos imposta ao treinador por multa de R$ 100 mil, o liberando para o clássico com o Corinthians, na segunda-feira.