O goleiro Pedro Rocha será desfalque na Ponte Preta no Dérbi 208 diante do Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição de quatro jogos após expulsão por agressão. Em outro julgamento, o lateral-esquerdo Gabriel Risso pegou apenas um jogo, já cumprido, e está liberado para o clássico.