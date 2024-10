Em má fase e alvo constante de críticas por parte da imprensa e de torcedores nos últimos meses, a seleção brasileira recebeu a atenção e o carinho da torcida neste sábado em seu primeiro treino em Brasília, após a suada vitória sobre o Chile, na quinta-feira. A equipe nacional recebeu a visita do ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão com a seleção na Copa do Mundo de 2002.