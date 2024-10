O espanhol Carlos Sainz venceu o GP da Cidade do México de Fórmula 1, confirmando a boa fase da Ferrari, que havia feito dobradinha nos Estados Unidos na semana passada. Os italianos voltaram a ter dois carros no pódio neste domingo (27) com Charles Leclerc sendo o terceiro colocado. O segundo foi o inglês Lando Norris, da Mclaren, que conseguiu reduzir em dez pontos a distância para o líder Verstappen, que ficou apenas em sexto.