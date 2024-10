Entre emboscadas em rodovias e confrontos na porta de estádios, as torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro já acumulam episódios de violência mútua desde a década de 1980. O caso deste domingo, em que uma emboscada da Mancha Alvi Verde a um ônibus da Máfia Azul terminou com um cruzeirense morto e 20 feridos, é mais um capítulo de brutalidade no futebol brasileiro.