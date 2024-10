Quanto o Corinthians vai pagar no total ao Flamengo por Hugo Souza

Após acionar a cláusula de opção de compra por Hugo Souza, o Corinthians não chegou a um acordo com o Flamengo para ter o goleiro em definitivo já nesta semana. O clube rubro-negro recusou o contrato com a Brax como garantia de pagamento e exigiu que o rival apresentasse um novo modelo para a contratação em definitivo do jogador. Com isso, a tendência é de que para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians precise arcar com uma nova multa para utilizar o goleiro.