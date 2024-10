Na contratação de grande parte dos clubes europeus, o Paris Saint-Germain, através do presidente Nasser Al-Khelaïfi, mostrou-se favorável a realização do Mundial de Clubes, competição que começará a ser disputada, com 32 participantes, a partir de 2025. Além de sair em defesa da competição, o dirigente aproveitou para alfinetar aqueles que não se empolgaram com a criação do torneio.