O clima voltou a esquentar no Fluminense por causa de mais uma derrota - 1 a 0 para o Atlético-GO, no domingo. Nesta terça-feira, a torcida foi ao CT Carlos Castilho cobrar o elenco por causa dos tropeços seguidos, queda na Libertadores e presença na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a manifestação, o presidente Mário Bittencourt deu uma coletiva para pedir voto de confiança das arquibancadas e bancar o técnico Mano Menezes.