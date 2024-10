O presidente do Comitê Olímpico Russo, Stanislav Pozdnyakov, anunciou sua renúncia ao cargo de forma surpreendente nesta terça-feira (15), justificando sua decisão com a "necessidade de otimizar" a gestão do esporte em seu país, cujos atletas estão excluídos das competições internacionais por conta da ofensiva militar na Ucrânia desde 2022.