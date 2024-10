Os torcedores do Palmeiras com o olhar mais atento puderam perceber que o atacante Dudu já não utiliza chuteiras da Adidas em jogos do clube. Isso porque o atacante encerrou seu contrato com a fornecedora de material esportivo alemã e, desde então, vem utilizando calçados da Nike, sua antiga patrocinadora. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Nosso Palestra" e confirmada pelo Estadão.