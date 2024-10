A Ponte Preta conseguiu voltar a vencer para respirar na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois das derrotas para Ceará (1 a 0) e principalmente no 'dérbi campineiro', contra o arquirrival Guarani (1 a 0), que culminou com a saída do técnico Nelsinho Baptista, o time alvinegro recebeu e venceu o Brusque, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada.