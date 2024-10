A Ponte Preta poderá ter duas baixas de última hora para o clássico com o Guarani, que será disputado no próximo domingo, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela Série B do Brasileiro. O goleiro Pedro Rocha e o lateral-esquerdo Gabriel Risso serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, a partir das 10h.