Polícia identifica suspeitos por emboscada de torcida do Palmeiras a organizada do Cruzeiro

A Polícia Civil de São Paulo identificou parte dos suspeitos que participaram da emboscada a torcedores do Cruzeiro na manhã do último domingo, 27, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). O ataque aconteceu no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, comandado supostamente por integrantes da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha AlviVerde, que nega ter envolvimento com a ação. Um homem morreu em decorrência de queimaduras e outras 17 pessoas ficaram feridas. Dois continuam internados, dos quais um está em estado grave.