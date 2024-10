O Palmeiras iniciou, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Fortaleza, às 16h30, sábado, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco, após a vitória de domingo, por 5 a 3, sobre o Juventude, em Caxias do Sul, a novidade foram o lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Mauricio em processo de transição física. Mas ambos não estarão em campo no final de semana.