O calvário do Santos na Série B está próximo de acabar. Neste fim de semana, uma vitória diante do Vila Nova na Vila Belmiro associado a tropeço do Ceará diante do Avaí garante matematicamente a retorno da equipe à elite. A torcida está eufórica e promete bela festa no jogo de sábado, mas os jogadores adotou o discurso da cautela.