O Comitê Olímpico do Brasil (COB) definirá seu presidente para o ciclo 2025-2028 em eleição a ser realizada nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento da entidade, na zona oeste do Rio de Janeiro, a partir das 9h30. O pleito contará com duas chapas, encabeçadas pelo atual presidente Paulo Wanderley e por Marco La Porta, da oposição.