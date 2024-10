O ex-meia inglês Paul Scholes saiu em defesa de Rodri na polêmica escolha do prêmio Bola de Ouro, que aconteceu nesta segunda-feira, em um evento realizado em Paris. Na eleição, o atacante Vini Jr ficou em segundo lugar. O título de melhor do mundo dividiu opiniões entre as personalidades ligadas ao futebol já que o atacante brasileiro era tido como franco favorito nesta disputa.