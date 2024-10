Palmeiras tem Estêvão e Veiga em grande noite, faz 5 no Juventude e fica a 1 ponto do Botafogo

Um dos melhores jogadores que o Brasil produziu depois de Neymar, Estêvão seguiu seu roteiro de atuações brilhantes e foi decisivo para a vitória do Palmeiras sobre o Juventude em ótimo jogo no Sul. O garoto de 17 anos fez um gol, deu assistência para outro e construiu parceria brilhante com Raphael Veiga, o grande protagonista da noite, com três gols no triunfo por 5 a 3 fora de casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul na noite deste domingo. Richard Ríos foi o outro palmeirense a marcar.