A diferença do Botafogo para o Palmeiras na liderança do Brasileirão é novamente de três pontos. Depois de diminuir a desvantagem em relação ao rival carioca para um ponto no fim de semana passado, o time comandado por Abel Ferreira empatou sem gols com o Red Bull Bragantino neste sábado, no Nabi Abi Chedid, em jogo da 29ª rodada, enquanto os botafoguenses venceram o Athletico-PR em Curitiba.