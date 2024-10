A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, negou seu envolvimento com a emboscada a um ônibus da Máfia Azul, uniformizada do Cruzeiro, que levou à morte de um torcedor de 30 anos do clube mineiro. Ocorrido na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, o caso, que vem sendo considerado uma retaliação a um ataque feito em 2022 pelos cruzeirenses aos alviverdes, deixou também 20 feridos.