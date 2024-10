A partida de abertura da temporada 2024-2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) reuniu duas das mais tradicionais equipes do esporte no País. No Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Flamengo derrotou o Vasco da Gama, por 59 a 50, no chamado Clássico dos Milhões.