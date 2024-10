Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue acreditando na permanência na divisão. O técnico Allan Aal, mesmo após o empate sem gols com o Avaí na segunda-feira, no estádio Brinco da Princesa, evitou demonstrar desânimo e prometeu clima de decisão contra o Ituano, próximo compromisso da equipe campineira na competição.