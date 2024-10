O atacante Leandro, revelado pelo Grêmio, foi anunciado como reforço do Monsoon para a disputa do Gauchão 2025. Aos 31 anos, o jogador está de volta a Porto Alegre, de onde saiu quando foi negociado pelo Grêmio ao Palmeiras, em 2013. O último clube de Leandro foi o Paysandu, pelo qual disputou apenas cinco partidas no início de 2024.