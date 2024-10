O Santos informou que o atacante Miguelito foi ausência nas duas últimas atividades do time por ter apresentado um quadro de infecção intestinal após ter defendido a Bolívia nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta é dúvida para o jogo com o Ceará, marcado para terça-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada.