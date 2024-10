A McLaren vai brigar até o fim para tentar reaver a terceira colocação de Lando Norris no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, disputado no último domingo. Na ocasião, o inglês foi punido em cinco segundos por punição na hora da ultrapassagem em Max Verstappen e acabou superado pelo holandês no resultado final. Nesta sexta, a equipe apresentou um pedido de "Direito de Revisão" sobre a penalidade.