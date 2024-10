Após acumular dois empates, contra Arsenal e Newcastle, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. A equipe do técnico Pep Guardiola derrotou o Fulham por 3 a 2 de virada, neste sábado, no Etihad Stadium, e alcançou os 17 pontos na tabela, um atrás do Liverpool, na vice-liderança. O Fulham soma 11.