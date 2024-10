Um jovem esfaqueado e diversos feridos foi o saldo de conflitos violentos entre torcedores nas imediações do Estádio Groupama, antes de Lyon e Nantes, pelo Campeonato Francês, no dia 6 de outubro. Nesta terça-feira, após grande investigação, dirigentes do Lyon anunciaram punição grave a 19 briguentos que foram identificados. Serão entre 3 e 18 meses de banimento de todos os jogos do clube. E o clube ainda avalia aumentar as sanções.