Após eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, o lateral-direito Matheuzinho levou seis pontos na cabeça. O jogador do Corinthians recebeu uma entrada de Bruno Henrique, que expulso ainda no primeiro tempo, no domingo, em partida disputada na Neo Química Arena, pela volta da semifinal. O atleta tranquilizou os torcedores em suas redes sociais.