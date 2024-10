Interlagos troca de asfalto e terá prédios e túneis novos a um custo de R$ 275 milhões

Os fãs de Fórmula 1 vão perceber novidades no Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo deste ano, que será realizado entre os dias 1 e 3 de novembro. Em sua maior reforma desde a modernização do paddock, entre 2014 e 2016, o circuito paulistano ganhou um asfalto novo e está em obras para erguer um novo hospitality center, um prédio administrativo de apoio e dois novos túneis para agilizar a logística do local. O custo das obras pode chegar a R$ 275 milhões.