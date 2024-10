Fique ligado Notícia

"Segue o Fio Especial Gre-Nal": programa deste sábado faz um aquece para o clássico

Apresentado por Valéria Possamai e com os comentaristas Cesar Cidade Dias, Cristiano Munari e Vaguinha, programa vai ao ar às 9h30min, no canal de GZH no Youtube

19/10/2024 - 09h20min