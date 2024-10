Com três gols de Harry Kane e um de Coman, o Bayern de Munique goleou o Stuttgart por 4 a 0 neste sábado pela sétima rodada do Alemão e retomou a liderança do campeonato com 17 pontos. O time de Munique tem o mesmo número de pontos do Leipzig, que mais cedo havia vencido o Mainz por 2 a 0, mas leva a melhor nos critérios de desempate.