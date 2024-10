A Inspeção-Geral da Justiça (IGJ) da Argentina barrou as eleições da Associação do Futebol Argentino (AFA), que seriam antecipadas para esta quinta-feira. Claudio "Chiqui" Tapia, o atual presidente, seria reeleito em uma votação de chapa única. De acordo com o órgão governamental, a assembleia em que a escolha ocorreria "não será válida". O IGJ ameaçou, ainda, uma intervenção feita pelo Ministério da Justiça.