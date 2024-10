Pela segunda semana consecutiva, o gaúcho Orlando Luz conquistou um título de duplas no circuito Challenger da ATP. Neste sábado (19), ao lado do paulista Mateus Alves, o tenista nascido em Carazinho derrotou a parceria formada pelo chileno Tomás Barrios Vera e o argentino Facundo Mena, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 23 minutos de partida e sagrou-se campeão do Campeonato Internacional de Campinas.