Após três jogos, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, ao derrotar o Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O resultado fez o time do técnico Mano Menezes pular para os 30 pontos e sair da zona de rebaixamento, empurrando o Vitória. Já a equipe mineira permanece com 43, em oitavo lugar.