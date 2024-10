Gauchão Sub-20 Notícia

Filho de Claudio Milar marca gol pelo Brasil de Pelotas e comemora com flechada igual ao pai

Gesto tradicional do ídolo rubro-negro, que morreu em 2009 em um acidente com o ônibus do clube, foi repetida por Agustín ao festejar o gol contra o Oriente

02/10/2024 - 15h51min